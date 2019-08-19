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Морякам задержанного в Ростове теплохода Vostok выплатили $71 тыс. долга

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что команда прекратила акцию протеста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Российско-украинскому экипажу задержанного в порту Ростова-на-Дону теплохода Vostok выплатили долги по зарплате на сумму более $71 тыс. Команда прекратила акцию протеста, сообщил в понедельник Российский профессиональный союз моряков.

"В Ростове-на-Дону закончилась акция протеста на судне Vostok (флаг Того): компания Blackmed Maritime Ltd погасила задолженность перед моряками на сумму более $71 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным профосоюза, теплоход Vostok стоял в порту Ростова-на-Дону с 20 июня 2019 года, в составе команды находились 10 россиян и одна гражданка Украины.

"Уставшие от обещаний работодателя погасить долг 12 августа члены команды провели профсоюзное собрание и начали акцию протеста. Она заключалась в выполнении минимума работ на Vostok, связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на судно Vostok прибыл сменный экипаж, предыдущий экипаж списался.

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