Борьба поколений: жюри детского кинофестиваля на Сахалине выбрало победителей

Завершился первый международный подростковый кинофестиваль "Игра света" в Южно-Сахалинске. Режиссеры не старше 17 лет представляли собственные картины о сложностях взросления, проблемах взаимодействия со сверстниками и родителями. Главный приз получила автор документального фильма "Захарова" Елена Дашкова. "Гран-при фестиваля c формулировкой "За бескомпромиссную смелость, деликатную чувственность и точность интонации" получила документальная картина о юной бас-гитаристке из Воронежа "Захарова" Елены Дашковой. <...> Фильму Елены Дашковой достался и главный приз в категории "Документальное кино" по выбору подросткового жюри", — рассказали организаторы. Жюри фестиваля было разделено на взрослое и детское. В каждом блоке конкурсной программы вручались призы от обеих сторон. Во взрослое вошли продюсер Артем Васильев, режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, актер Семен Трескунов, в детское — пятеро подростков из Сахалинской области. Для того чтобы выбрать главного призера — автора фильма "Захарова", членам взрослого и детского жюри пришлось договариваться. Как пояснял ранее генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, в этом решении есть образ фестиваля "Игра света", поскольку "одна из его главных идей — наконец познакомить друг с другом людей разных поколений". Главные призы и возможности Почетный президент фестиваля актер Данила Козловский вручил собственный приз автору фильма "Что-нибудь зеленое" Варваре Родионовой, работа которой также получила главную награду в категории "Игровое кино" по решению взрослого жюри. Приз позволит Варваре реализовать свой следующий проект на студии DK Entertainment. "Иными словами, студия Данилы Козловского станет продюсером нового проекта лауреата", — сообщают организаторы.

Фильм Родионовой построен на монологах подростка, который вынужден постоянно переезжать из города в город вместе с родителями и единственная привязанность которого — горшечное растение. Варвара стала не только режиссером фильма, но и сыграла в нем главную роль. По мнению подросткового жюри, в этой категории главный приз заслужила кинокартина "Комната", снятая Александром Гамовым. В категории "Анимация" по решению взрослых победила работа "Курортный роман" автора Даниила Верченко. Как рассказал ТАСС Даниил, идея забавной истории про отделившуюся от человека грусть возникла у него после того, как его мама случайно раздавила слепленную им из пластилина фигурку. Мультфильм, представленный на смотре, — его первая работа, он занимался созданием картины самостоятельно, без посещения киношколы. По мнению подросткового жюри, главный приз в этой категории заслужил совместный проект "Невесомость" студии "Да" и воспитанников Колпинской воспитательной колонии. Студия также получила специальный приз от взрослого жюри в этой же номинации. В категории "Документальное кино" от взрослых победил автор работы "Лиза", в категории "Видеоарт" — клип с анимацией, выполненный в мастерской Марии Дубровиной под названием "Фестиваль песни в Сопоте 1969 года". Специальные награды Фильм "Кто-нибудь видел Бастера?", снятый Эмманюэлем Ли из Великобритании о мальчике, ищущем потерявшуюся собаку симпатичной ему девочки, получил специальный приз в категории "Игровое кино" за "Мастерство, энергию и легкость". Специальные призы получили также сахалинский режиссер Марина Малыш и исполнительница главной роли в фильме "Темнота" София Казакова из города Заречный. По мнению "детей", лучшими в этой категории стали единственный представленный на смотре сериал "Шиzгород", созданный Эдуардом Нафиговым, а также фильм "Окно", снятый Анастасией Заречной из Заречного по мотивам современной притчи о неизлечимо больных мужчинах в палате с одним окном. В категории "Документальное кино" взрослые выбрали фильмы "Генеалогия" Юлии Фоминой из России и "Как мне голову собирали" Макса Шохама из Канады. Подростки отдали специальные призы работе из США "Восхождение" и "Вот как-то так я живу" из Калининграда.

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