Борьба поколений: жюри детского кинофестиваля на Сахалине выбрало победителей

Завершился первый международный подростковый кинофестиваль "Игра света" в Южно-Сахалинске. Режиссеры не старше 17 лет представляли собственные картины о сложностях взросления, проблемах взаимодействия со сверстниками и родителями. Главный приз получила автор документального фильма "Захарова" Елена Дашкова.
"Гран-при фестиваля c формулировкой "За бескомпромиссную смелость, деликатную чувственность и точность интонации" получила документальная картина о юной бас-гитаристке из Воронежа "Захарова" Елены Дашковой. <...> Фильму Елены Дашковой достался и главный приз в категории "Документальное кино" по выбору подросткового жюри", — рассказали организаторы.
Жюри фестиваля было разделено на взрослое и детское. В каждом блоке конкурсной программы вручались призы от обеих сторон. Во взрослое вошли продюсер Артем Васильев, режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, актер Семен Трескунов, в детское — пятеро подростков из Сахалинской области. Для того чтобы выбрать главного призера — автора фильма "Захарова", членам взрослого и детского жюри пришлось договариваться. Как пояснял ранее генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, в этом решении есть образ фестиваля "Игра света", поскольку "одна из его главных идей — наконец познакомить друг с другом людей разных поколений".
Главные призы и возможности
Почетный президент фестиваля актер Данила Козловский вручил собственный приз автору фильма "Что-нибудь зеленое" Варваре Родионовой, работа которой также получила главную награду в категории "Игровое кино" по решению взрослого жюри. Приз позволит Варваре реализовать свой следующий проект на студии DK Entertainment.
"Иными словами, студия Данилы Козловского станет продюсером нового проекта лауреата", — сообщают организаторы.
Фильм Родионовой построен на монологах подростка, который вынужден постоянно переезжать из города в город вместе с родителями и единственная привязанность которого — горшечное растение. Варвара стала не только режиссером фильма, но и сыграла в нем главную роль. По мнению подросткового жюри, в этой категории главный приз заслужила кинокартина "Комната", снятая Александром Гамовым.
В категории "Анимация" по решению взрослых победила работа "Курортный роман" автора Даниила Верченко. Как рассказал ТАСС Даниил, идея забавной истории про отделившуюся от человека грусть возникла у него после того, как его мама случайно раздавила слепленную им из пластилина фигурку. Мультфильм, представленный на смотре, — его первая работа, он занимался созданием картины самостоятельно, без посещения киношколы. По мнению подросткового жюри, главный приз в этой категории заслужил совместный проект "Невесомость" студии "Да" и воспитанников Колпинской воспитательной колонии. Студия также получила специальный приз от взрослого жюри в этой же номинации.
В категории "Документальное кино" от взрослых победил автор работы "Лиза", в категории "Видеоарт" — клип с анимацией, выполненный в мастерской Марии Дубровиной под названием "Фестиваль песни в Сопоте 1969 года".
Специальные награды
Фильм "Кто-нибудь видел Бастера?", снятый Эмманюэлем Ли из Великобритании о мальчике, ищущем потерявшуюся собаку симпатичной ему девочки, получил специальный приз в категории "Игровое кино" за "Мастерство, энергию и легкость". Специальные призы получили также сахалинский режиссер Марина Малыш и исполнительница главной роли в фильме "Темнота" София Казакова из города Заречный.
По мнению "детей", лучшими в этой категории стали единственный представленный на смотре сериал "Шиzгород", созданный Эдуардом Нафиговым, а также фильм "Окно", снятый Анастасией Заречной из Заречного по мотивам современной притчи о неизлечимо больных мужчинах в палате с одним окном. В категории "Документальное кино" взрослые выбрали фильмы "Генеалогия" Юлии Фоминой из России и "Как мне голову собирали" Макса Шохама из Канады. Подростки отдали специальные призы работе из США "Восхождение" и "Вот как-то так я живу" из Калининграда.
Макс Шохам также был отмечен взрослым жюри за работу "Община" в категории "Анимация" за изящество формы, а автор из Китая Донгай Су там же получил специальный приз за "яркие образы и сильные эмоции". Спецприз получил короткий мультфильм из Китая "Нерешительная птица", которая не могла определиться, в какой цвет ей лучше окраситься.
Режиссер Ольга Зайцева, которая представила на смотр четыре своих работы, была отмечена взрослым жюри как спецпризер в категории "Видеоарт", также специальный приз получил Данил Боченин из Санкт-Петербурга за работу "Зонты и сигареты". В этой же категории подростковое жюри выбрало работы "Красота в их глазах" Изабель Лавант из США и проект студии "Да" и Колпинской воспитательной колонии.
Идеи и перспективы
Фестиваль не только позволил молодым авторам познакомиться и пообщаться, но и стал новым источником вдохновения. "В эти несколько дней фестиваля была мощная такая прокачка. Очень много работ сверстников было увидено, очень многое откликнулось в моем сердце, потому что это действительно были темы, которые волнуют подростков, — одиночество, взаимодействие со сверстниками, родителями, — и лично у меня сейчас чешутся руки, чтобы что-то снять еще", — сказала на встрече со зрителями и журналистами режиссер видеоклипов "Безмолвные" и "Заметался пожар голубой" Ольга Зайцева.
Автор короткометражного фильма "Запись" Егор Гончаров тоже планирует после фестиваля заняться творчеством, причем в новом, мультипликационном направлении. "Резко поднялся уровень вдохновения. Мне пришла идея реализовать один из своих давних сценариев в виде анимации", — сказал Егор. В следующем году участвовать в фестивале "Игра света" он не сможет, поскольку достигнет совершеннолетия, но планирует попробовать себя и на других площадках.
Многие участники связывают свою дальнейшую жизнь с кинематографом, причем не обязательно в той роли, в которой приехали на фестиваль. Двенадцатилетний автор мультфильма "Курортный роман" Даниил Верченко, получивший главный приз в категории "Анимация", рассказал ТАСС, что в будущем хотел бы стать актером.
"Впечатления самые разнообразные, но я увидел неожиданно для себя довольно много работ, которые произвели сильное впечатление", — сказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.
Мнениями о том, как прошел фестиваль, поделились с ТАСС и обычные зрители, посмотревшие конкурсную программу. "Очень здорово, что детям дают самовыражаться на таком серьезном уровне. Это не просто баловство, а серьезная работа. Конечно, умиляемся, когда мальчик возраста моего внука говорит: "Я продюсер фильма", но это хорошо, что дети с таких ранних лет понимают, чем хотят заниматься", — сказала зрительница Наталья.
Наталья Покидова