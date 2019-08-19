Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в участии в массовых беспорядках Фомина

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина на его арест и оставил его под стражей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Фомина и оставил решение первой судебной инстанции в силе", - сказали в пресс-службе. Ранее Басманный суд Москвы отправил Фомина под стражу до 8 октября.

Его обвиняют по ст. 212 УК РФ, по версии следствия он участвовал в массовых беспорядках на акции 27 июля в центре Москвы в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Фомина объявили в розыск после этого мероприятия, но в дальнейшем тот добровольно пришел в полицию, вину не признает.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 11 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Сергей Фомин.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, его фигурантом стал Виталий Синица, он арестован.