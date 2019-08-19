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Северный Кавказ

Газопроводы в горных селах Карачаево-Черкесии построят в 2019 году

Всего в республике построят около 4 км газопровода

ЧЕРКЕССК, 19 августа. /ТАСС/. Строительство газопроводов в селе Маруха, станицах Преградной и Исправной, а также в ауле Джегута в Карачаево-Черкесии завершат в 2019 году, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продолжаются работы по газификации улиц в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". В настоящее время практически завершаются работы в с. Маруха Зеленчукского района, где устанавливаются распределительные уличные газопроводы протяженностью 1,35 км", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что все работы будут завершены в 2019 году, в том числе строительство распределительного газопровода в станице Преградной и двух газораспределительных пунктов, строительство газопровода низкого давления длиной 1,6 км в станице Исправной Зеленчукского района и в ауле Джегута протяженностью около 1 км.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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