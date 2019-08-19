День Республики Карелия пройдет в Медвежьегорске 24 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 99-летию Республики Карелия, пройдут в Медвежьегорске 24 августа. Для проведения торжеств были выбраны 12 тематических площадок города, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"В этом году Карелия отметит 99-летие образования республики. Основные торжества состоятся в Медвежьегорске. Центром празднования каждый год по традиции становится один из городов республики, которому уделяется особое внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, исторические памятники, городская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В этот день для жителей и гостей республики подготовлена спортивная программа с выступлениями дзюдоистов, каратистов, боксеров, а также футболистов. "Гости праздника смогут также увидеть выступления по художественной гимнастике, с показательными номерами на стадионе школы № 3 выступят сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита Карелии", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для детей в сквере у детской школы искусств будут организованы творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры. Завершится праздничная программа выступлением группы Hi-Fi, артиста Влада Топалова и световым шоу.

В пресс-службе республиканского правительства добавили, что организация праздничных мероприятий ведется в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.