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В Исландии открыли мемориал растаявшему леднику

Ледник официально был объявлен "погибшим" в 2014 году, когда он утратил способность перемещаться
Описание
© EPA-EFE/STR

В Исландии состоялась торжественная церемония прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет. Власти установили в честь него мемориальную доску, сообщила корпорация Би-би-си.

В церемонии приняли участие премьер-министр Катрин Якобсдоттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Глава правительства выступила с речью, после чего все собравшиеся поднялись по склону вулкана, на вершине которого когда‑то располагался ледник, и установили там мемориальную доску с письмом для будущих поколений.

"Окйекудль - первый исландский ледник, который потерял свой статус. Такая же судьба постигнет все остальные ледники в ближайшие 200 лет. Эта доска здесь - напоминание о том, что происходит и что необходимо сделать. Только вы знаете, удалось нам или нет", - написано на доске. Посвящение, написанное исландским автором Андри Снаером Магнасоно, заканчивается датой церемонии и концентрацией углекислого газа в воздухе во всем мире - 415 частей на миллион.

Окйекудль столетие назад достигал площади 15 кв. км при толщине до 50 м, сообщает The Guardian. Сейчас от него осталось около 1 кв. км льда толщиной максимум 15 м. В 2014 году ученые впервые перестали регистрировать движение ледовой массы, и Окйекудль был признан прекратившим свое существование. 

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