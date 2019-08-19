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Чемезов считает, что наличие здоровой оппозиции может пойти на благо государству

Как отметил глава Ростеха, если всегда все хорошо, то страна может уйти в "застойный период"
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Здоровая оппозиция может пойти на благо любому органу, в том числе представительному собранию и государству. Такое мнение выразил порталу РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону", - сказал он.

По словам Чемезова, если всегда все хорошо, то страна может уйти в "застойный период", который Россия уже проходила.

В последнее время в Москве прошли несколько акций в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. В частности, состоялись согласованная акция 20 июля, акции 27 июля и 3 августа, которые не были согласованы, а также согласованный митинг 10 августа.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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