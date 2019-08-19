Перекур без сигарет и вечеринка без алкоголя. Корпоративная культура здоровья от Минздрава

Минздрав советует размещать "курилки" вне территории предприятия, ввести штрафы за курение в неположенных местах и установить детекторы дыма в туалетах, коридорах и на лестницах, а также лечить никотиновую зависимость за счет ДМС.

Работодателям предлагают поощрять бросивших курить сотрудников, а в качестве альтернативы перекурам поставить в офисе тарелки с фруктами или организовать зоны для занятия спортом.

Чтобы мотивировать сотрудников отказаться от курения, компания может разработать специальное мобильное приложение или создать группу поддержки в мессенджере. Отвечать за общение в приложении или группе должны специально обученные медицинские работники.