Перекур без сигарет и вечеринка без алкоголя. Корпоративная культура здоровья от Минздрава

Минздрав РФ создал корпоративную модельную программу "Укрепление здоровья работающих", содержащую перечень подробных рекомендаций работодателям. Речь идет о мерах по борьбе с курением, чрезмерным употреблением алкоголя, неправильным питанием, недостатком физической активности и высоким уровнем стресса у сотрудников компании.
Курение
Минздрав советует размещать "курилки" вне территории предприятия, ввести штрафы за курение в неположенных местах и установить детекторы дыма в туалетах, коридорах и на лестницах, а также лечить никотиновую зависимость за счет ДМС.
Работодателям предлагают поощрять бросивших курить сотрудников, а в качестве альтернативы перекурам поставить в офисе тарелки с фруктами или организовать зоны для занятия спортом.
Чтобы мотивировать сотрудников отказаться от курения, компания может разработать специальное мобильное приложение или создать группу поддержки в мессенджере. Отвечать за общение в приложении или группе должны специально обученные медицинские работники.
Алкоголь
Борьбу с чрезмерным потреблением алкоголя Минздрав советует начать с проведения безалкогольных корпоративов. Цель такого корпоратива — помочь понять, что можно весело проводить время и получать удовольствие от общения, не употребляя алкоголь. В ведомстве предупреждают, что необходимо заранее предупредить работников о формате мероприятия, чтобы избежать недовольства и разочарования.
В России на предприятиях, связанных с повышенным риском аварийных ситуаций, сотрудников в начале рабочего дня иногда проверяют алкотестером. Минздрав рекомендует вводить плановые и срочные проверки персонала в большем количестве компаний, чтобы выявлять работников, которым нужна помощь в преодолении алкогольной зависимости. Проверка на алкоголь может понадобиться, если сотрудник получил на производстве травму или если коллеги предполагают, что он пьян.
Работодателям также советуют провести тест AUDIT, по результатам которого выделить группы сотрудников, которым необходима консультация специалиста или направление к наркологу. Консультировать сотрудников по вопросам, связанным с алкозависимостью и чрезмерным употреблением алкоголя, может врач, средний медицинский работник, психолог или медицинский психолог. Рекомендуют также взять в штат специалиста, в чьи обязанности будет входить проведение подобных консультаций.
Питание
Для того чтобы подтолкнуть сотрудников к формированию здорового рациона питания, работодателям рекомендуют проанализировать ассортимент столовых, кафетериев и вендинговых автоматов, которыми пользуются работники. Продажу еды и напитков с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров (картофельные чипсы, сухарики, сладкая газировка, шоколадки и так далее) можно ограничить на всей территории предприятия. Вместо них советуют включить в меню продукты для здорового перекуса — свежие овощи и фрукты, зерновые батончики, молочные продукты с низким содержанием жира.
Здоровую еду в столовых и кафе рекомендуют помечать специальными наклейками, на которых может быть информация о калорийности блюда.
Поскольку для хорошего самочувствия человеку необходимо пить много воды, работодателю советуют убедиться, что на территории предприятия установлено достаточное количество кулеров.
Спорт
Минздрав предлагает работодателям стимулировать интерес сотрудников к занятиям спортом, предоставляя им возможность посещать спортзалы бесплатно или со скидкой.
В течение дня в компании могут проводить физкульт-брейки, нацеленные на повышение работоспособности и снятие стресса.
Также можно проводить тестирования на уровень физактивности и привлекать наименее физически подготовленных сотрудников к участию во всевозможных соревнованиях и командных играх.
Психологическое состояние
Работодатели могут создать для своих сотрудников комнаты психоэмоциональной разгрузки и разместить в них оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений. Это может помочь повысить производительность труда и снизить стрессовую нагрузку.
Важно также обсуждать с самими сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.
Выгода для компании
По показателю DALYs (обозначает количество лет жизни, утраченных из-за нетрудостпособности или преждевременной смерти) почти 60% общего бремени болезней в Европе вызваны семью ведущими факторами: повышенным давлением, курением, чрезмерным потреблением алкоголя, повышенным содержанием холестерина в крови, избыточной массой тела, недостатком в рационе свежих фруктов и овощей, малоподвижным образом жизни.
Вредные привычки работников приносят компании ощутимый убыток. Так, согласно исследованию SuperJob, компания, в которой трудятся 15 курящих сотрудников, которые проводят на перекурах по 20 минут в день, тратит впустую около 150 тыс. рублей в месяц (при средней зарплате 30 тыс. рублей).
В целом сотрудники без вредных привычек реже болеют и работают значительно эффективнее других коллег.
По мнению Минздрава, внедрение корпоративной программы укрепления здоровья сможет помочь работодателю повысить производительность труда, сократить расходы на больничные, уменьшить количество несчастных случаев, повысить дисциплину, сохранить существующих сотрудников и улучшить имидж организации, сделав ее более привлекательным местом работы.