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Путин 20 августа проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

Среди тем для обсуждения - материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами, а также уровень заработных плат медработников

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 августа проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"В ходе совещания планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичГоликова, Татьяна АлексеевнаСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияБелоусов, Андрей РэмовичНосков, Константин Юрьевич
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