Путин 20 августа проведет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 августа проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"В ходе совещания планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.