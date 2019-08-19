Колокола весом более 22 тонн отправили в Подмосковье для установки на главном храме ВС РФ

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Колокола, отлитые Колоколитейным заводом Анисимова в Воронеже для главного храма Вооруженных сил России, после освящения в понедельник отправили в подмосковный парк "Патриот". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"На территории Колоколитейного завода Анисимова в Воронежском гарнизоне Западного военного округа прошла торжественная отправка 18 колоколов, отлитых для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в ансамбле в подмосковном парке "Патриот" будут представлены 18 колоколов. Общий вес ансамбля составляет более 22,3 тонн, а самый большой из них - Благовестник - весит 10 тонн", - сказали в пресс-службе округа, отметив, что колокола планируется доставить на место к утру 20 августа.
Работа над изготовлением колоколов велась на протяжении полугода. Внешний вид каждого из колоколов уникален, в основе оформления темы победы в Великой Отечественной войне, видов и родов войск, икон покровителей русского воинства. Главный колокол - Благовестник - украсили барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны. Перед отправкой каждый колокол освятили, упаковали в специальную пленку и поместили на индивидуальный поддон.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. На территории парка в 2020 году также будет открыт главный храм Вооруженных сил России, возводимый на добровольные пожертвования.