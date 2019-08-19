Колокола весом более 22 тонн отправили в Подмосковье для установки на главном храме ВС РФ

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Колокола, отлитые Колоколитейным заводом Анисимова в Воронеже для главного храма Вооруженных сил России, после освящения в понедельник отправили в подмосковный парк "Патриот". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"На территории Колоколитейного завода Анисимова в Воронежском гарнизоне Западного военного округа прошла торжественная отправка 18 колоколов, отлитых для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в ансамбле в подмосковном парке "Патриот" будут представлены 18 колоколов. Общий вес ансамбля составляет более 22,3 тонн, а самый большой из них - Благовестник - весит 10 тонн", - сказали в пресс-службе округа, отметив, что колокола планируется доставить на место к утру 20 августа.