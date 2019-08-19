Минздрав не намерен требовать внедрения программ по укреплению здоровья на предприятиях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения не планирует требовать внедрения корпоративных модельных программ "Укрепление здоровья работающих". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Министерство здравоохранения в данном случае не планирует выступать в виде какого-то регулирующего агента. [Министерство выступает] именно как организация, которая представляет наилучшие практики на выбор работодателя", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли рекомендации, в частности, ограничивающие курение на рабочем месте, оформлены в качестве требований, Салагай уточнил, что "сейчас об этом речи не идет". Он отметил, что для Минздрава в данном случае важно, чтобы "климат в организации был располагающим для ведения здорового образа жизни". "Именно поэтому здесь речи не идет о каком-то директивном их внедрении, сами организации принимают для себя такие решения", - пояснил он.

По его словам, Министерство здравоохранения разработало рекомендации вместе с ведущими экспертами отрасли проанализировали эти практики, собрав их в виде одного документа. "Прежде всего мы должны помнить, что документ, который мы обсуждаем - это не какой-то нормативный акт и это не рекомендация понижать зарплату [для курящих] ни в коем случае. В числе них есть практики, которые говорят о стимулировании работников к отказу от курения. Но внедрять или не внедрять те или иные практики - это вопрос, который должен решаться работниками и работодателями самостоятельно", - подчеркнул он.

Ранее Минздрав РФ опубликовал программу "Укрепление здоровья работающих", согласно которой работодателям предлагается, в частности, проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на работе, ограничить реализацию на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара и организовывать физкульт-брейки.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.