Махачкалинская клиническая больница №2 перешла на цифровую модель работы

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница №2 в Махачкале полностью внедрила цифровую модель в организации своей работы. Теперь вся информация о работе учреждения собирается в электронном виде, сообщил в понедельник ТАСС главный врач Ибрагим Магомедов.

"Мы полностью перешли на работу в цифровом виде. Теперь обход тяжелых больных по выходным дням делаем по видеосвязи, это обязательное условие. Каждого пациента можно проконсультировать по видеосвязи, это телемедицина. Кроме того, вся информация о ежедневной работе больницы доступна в электронном виде", - отметил собеседник агентства.

Вся информация, в том числе количество принятых и выписанных пациентов, страховых случаев, осмотров, собирается оперативно и в единой сети доступна для статистиков, экономистов, врачей и заведующих отделениями, благодаря чему больница ликвидировала бюджетный дефицит в 19,9 млн рублей.

По словам Магомедова, у больницы нет долгов, она выходит в профицит. Раньше были перебои с поставками лекарств, продуктами питания. Сейчас каждый врач ежедневно знает свой план, а заведующий отделением его отслеживает.