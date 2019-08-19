В Думу внесли поправки о преимуществе при зачислении братьев и сестер в один детсад

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник внес в Госдуму поправки к принятому в первом чтении в конце июля законопроекту, согласно которым дается преимущество при приеме в один и тот же детский сад родным братьям и сестрам.

Госдума на заседании 23 июля приняла в первом чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры.

"Законопроектом предусматривается, что проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. При этом в регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений, в связи с чем предлагается внести соответствующее дополнение в текст законопроекта", - говорится в пояснительной записке к внесенным поправкам.

Также сенатор внес поправки, которыми предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ" и закрепить на федеральном уровне права многодетных семей на прием детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь. Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время федеральными законами не предусмотрено право на первоочередной прием в дошкольные учреждения детей из многодетных семей.

В конце июня Кутепов внес в Госдуму законопроект, дающий полномочия региональным властям устанавливать право на прием в детский сад в первоочередном порядке детей из многодетных, малоимущих и неполных семей, а также тех, чей родитель погиб или пострадал в результате теракта. Как отмечал сенатор, в настоящее время региональные власти лишены возможности определять льготные условия приема в детские сады отдельных категорий лиц.