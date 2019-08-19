Кавказский заповедник примет молодежный слет "Фишт - 2019"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участниками третьего слета талантливой молодежи "Фишт-2019", который состоится 23-25 августа в Кавказском заповеднике, станут 300 человек из четырех регионов России. Об этом рассказали в понедельник в пресс-службе Кавказского заповедника.

Молодежный слет, который пройдет по инициативе Главы Республики Адыгеи Мурата Кумпилова, в этом году получил статус межрегионального.

"Третий слет талантливой молодежи "Фишт-2019" состоится в одном из мест Кавказского заповедника у подножья горы Фишт с 23 по 25 августа. Планируется, что команды четырех регионов: Адыгеи, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Краснодарского края 23 августа соберутся на Яворовой поляне, откуда выдвинутся в 10-километровый переход к приюту "Фишт". По информации пресс-службы главы Республики Адыгея, в этом году на "Фишт-2019" соберутся более 300 человек: это руководители регионов, представители общественных объединений, молодые люди, добившиеся успехов в учебе, спорте, добровольческом движении", - говорится в сообщении.

У подножья горы Фишт участников межрегионального слета ждут патриотические и экологические акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Центральным событием станет встреча в неформальной обстановке с главами регионов, которые ответят на вопросы молодых людей, также все вместе обсудят актуальные темы и общественные инициативы. "Мы стремимся делать все возможное для того, чтобы молодежь получала достойное образование, имела надежные перспективы для личностного и профессионального роста. Для этого важно объединять усилия и создавать новые возможности талантливой молодежи, предоставлять площадки для реализации их инициатив. На это и нацелен молодежный слет "Фишт", - цитирует пресс-служба заповедника Кумпилова.

Приют "Фишт" находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, здесь пересекаются несколько туристических маршрутов.