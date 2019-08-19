Россияне вошли в тройку самых щедрых иностранных туристов во Вьетнаме

ХАНОЙ, 19 августа. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россияне вместе с австралийцами и американцами вошли в тройку самых щедрых иностранных путешественников во Вьетнаме. Это следует из представленного Национальным управлением туризма Вьетнама ежегодного доклада об итогах развития туристической отрасли в прошедшем году.

Как выяснили в туристическом ведомстве, при среднестатистическом бюджете иностранного гостя из расчета $1,065 тыс. на недельную поездку, приезжие из РФ тратят за время отдыха здесь порядка $1,430 тыс. За россиянами следуют американцы со средним чеком в $1,395 тыс. за поездку. Возглавляют список наиболее щедрых зарубежных путешественников уже третий год подряд австралийцы, бюджет которых на каникулы во Вьетнаме составляет $1,570 тыс. на одного человека. При этом, Австралия занимает лишь 9-ю строчку в списке наиболее важных для Вьетнама туристических рынков. По итогам прошлого года здесь побывали порядка 387 тыс. австралийцев, что заметно меньше числа отдыхающих из РФ: в 2018 году российский турпоток во Вьетнам превысил 606 тыс. человек. Сейчас в глобальном зачете РФ занимает шестое место по числу приезжающих во Вьетнам, одновременно оставаясь для Ханоя рынком номер один среди европейских стран.

Абсолютным лидером по количеству отправляющихся на отдых во Вьетнам путешественников стал Китай. В 2018 году в соседней стране отдохнули без малого 5 млн граждан КНР. Но в своих тратах китайские туристы намного скромнее многих других иностранцев: их бюджет на поездку во Вьетнам составляет не более $818.

В 2018 году Вьетнам в общей сложности посетили свыше 15,5 млн иностранцев. На их приеме и обслуживании страна заработала $16,5 млрд, что составило 60% общего дохода туристической сферы республики и 8,39% доходной части государственного бюджета.

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама поставило перед туристической отраслью задачу увеличить в 2019 году въездной турпоток до 18 млн человек. Для этого сектору было поручено сосредоточиться на продвижении потенциала страны на основных отраслевых рынках с тем, чтобы закрепить международную репутацию Вьетнама как популярного и гостеприимного туристического направления в Юго-Восточной Азии.

