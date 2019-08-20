{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Роспотребнадзоре напомнили, сколько времени школьникам можно проводить за компьютером

Для учащихся старших классов это время не должно превышать 35 минут, для первоклассников - 20
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Непрерывное использование компьютера первоклассниками во время уроков должно ограничиваться 20 минутами, старшеклассниками - не более 35 минут. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии нового учебного года.

На эту тему

"Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут", - сказано в сообщении.

Согласно требованиям санитарных правил, непрерывное использование интерактивных досок на уроках не должно превышать пяти минут среди учащихся 1-4 классов и 10 минут в 5-11. "Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока", - пояснили в ведомстве.

Работу с гаджетами рекомендуется чередовать с другими видами деятельности - чтением или письмом. Для профилактики утомления также должна проводиться гимнастика для глаз.

Теги
Россия
Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной
По последним данным, уровень Амура у города составляет 600 см
Читать полностью