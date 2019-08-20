В Роспотребнадзоре напомнили, сколько времени школьникам можно проводить за компьютером

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Непрерывное использование компьютера первоклассниками во время уроков должно ограничиваться 20 минутами, старшеклассниками - не более 35 минут. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии нового учебного года.

"Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут", - сказано в сообщении.

Согласно требованиям санитарных правил, непрерывное использование интерактивных досок на уроках не должно превышать пяти минут среди учащихся 1-4 классов и 10 минут в 5-11. "Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока", - пояснили в ведомстве.

Работу с гаджетами рекомендуется чередовать с другими видами деятельности - чтением или письмом. Для профилактики утомления также должна проводиться гимнастика для глаз.