В Совфеде считают выполнимыми рекомендации по ограничению использования мобильных в школах

"Эти рекомендации абсолютно реализуемы, это зависит от того, как будет установлен внутренний распорядок в каждой школе и как пройдут установочные родительские собрания. Я думаю, что это всем абсолютно на пользу, это не запрет на пользование, так как всегда ребенок сможет воспользоваться телефоном в случае необходимости", - сказал в понедельник Рязанский ТАСС.

Он добавил, что не видит проблемы и в обеспечении сохранности мобильных телефонов учеников. По его словам, необязательно для этих целей устанавливать специальные шкафчики, так как место для хранения гаджетов можно организовать, например, на столе преподавателя.

Ранее на сайте Минпросвещения была опубликована информация о том, что профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Запрет не коснется детей, которые нуждаются в пользовании устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара в крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей. Согласно рекомендациям, школам необходимо предусмотреть места хранения мобильных телефонов школьников во время уроков и согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися.