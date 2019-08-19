Создателей лучших программ инклюзивного образования выберут в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Педагоги, создавшие лучшие обучающие программы для инклюзивного образования на конкурсе "Образование для всех и для каждого", будут определены и награждены на форуме "Город образования" в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба форума.

"Итоги конкурса будут подведены в рамках III Московского международного форума "Город образования". Создатели самых перспективных образовательных программ получат награды и проведут мастер-классы для коллег, работающих в детских инклюзивных коллективах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году заявки на первый этап конкурса с 20 апреля по 20 мая подали 524 педагога. В течение следующего месяца они создавали методические разработки инклюзивного образования на основе собственного опыта в четырех направлениях: для дошкольников, учеников начальной и основной школы, а также для дополнительного обучения. Жюри отбирало работы в два этапа, многие из разработок были признаны потенциально успешными и полезными для развития столичного образования.

В пресс-службе отметили, что больше всего заявок на конкурс поступило от учителей школ № 1411 (17 человек), № 1000 (14 человек) и № 1467 (12 человек), а самыми популярными темами стали сопровождение семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организация проектной работы в инклюзивных коллективах и геймификация образовательных процессов. В частности, учитель-логопед школы № 283 Светлана Сапранова разработала сюжетно-ролевую игру, которая призвана помочь дошкольникам с артикуляционными проблемами.

Форум "Город образования" пройдет на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября.