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Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев

Соруководитель редакции Игорь Тросников станет замгендиректора РБК, а второй соруководитель Елизавета Голикова в дальнейшем будет работать "в сфере, не связанной с журналистикой" за пределами холдинга

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев назначен главным редактором СМИ, говорится в сообщении медиахолдинга. Он будет отвечать за работу печатного издания и сайта rbc.ru.

По словам Канаева, которые приводятся в сообщении, редакционная политика РБК меняться не будет.

Как уточняется в сообщении, соруководитель Объединенной редакции Игорь Тросников станет заместителем генерального директора РБК, а второй соруководитель Елизавета Голикова "продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой".

РБК - мультимедийный холдинг России, лидер среди новостных бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. Совокупная выручка группы РБК в 2018 году составила 5,941 млрд рублей. Больше половины общей выручки - 3,213 млрд рублей - составила выручка сегмента "В2С информация и сервисы" (в него входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал РБК, а также проекты "РБК Недвижимость", Autonews, "РБК Стиль" и "РБК Спорт").

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