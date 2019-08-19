Власти Ставрополья: расширение двух детсадов в регионе создаст более 80 ясельных мест

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Строительство двух новых корпусов в детских садах Ставропольского края позволит создать более 80 ясельных мест в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"В 2019 году запланировано строительство дополнительных корпусов в детских садах села Александровского Александровского района и поселка Прогресс в Кировском городском округе. Оба корпуса площадью свыше 700 квадратных метров, в общей сложности они позволят создать порядка 85 дополнительных мест", - сказал сотрудник пресс-службы.

Общее население двух муниципалитетов превышает 28 тыс. человек, потребность в ясельных группах в них высокая, отметили в министерстве. "За последние тридцать лет население поселка Прогресс увеличилось практически вдвое. Ввиду активного притока жителей, в том числе молодых семей с маленькими детьми, возникла необходимость создания в имеющемся дошкольном учреждении дополнительных ясельных мест", - уточнили в пресс-службе.

В общей сложности конца 2021 года в регионе намерены создать 3,5 тыс. новых мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе, за счет строительства новых учреждений и расширения существующих. Работа идет в рамках нацпроекта "Демография", который включает в себя пять федеральных проектов. Общий бюджет национального проекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.