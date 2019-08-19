Власти Коми планируют выплачивать пособия на питание всем беременным женщинам республики

ТАСС, 19 августа. Власти Республики Коми планируют расширить меры поддержки беременных женщин и ввести пособие на питание в размере тысячи рублей в месяц. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, внесенном в понедельник в Госсовет Коми.

По данным пресс-службы правительства республики, в настоящее время размер этой госпомощи - 491 рубль. Ее могут получать только малоимущие беременные женщины.

"Для [беременных женщин] предлагается пособие на дополнительное питание в размере одной тысячи рублей, причем выплачивать его будут вне зависимости от дохода каждой женщине, которая состоит на учете по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми. Численность получателей такой меры поддержки составит до 8 тыс. человек. Это в 23 раза больше в сравнении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Всего на выплаты пособий семьям с детьми в республике в 2020 году законопроектом предусмотрено 1,3 млрд рублей. Предполагаются выплата регионального семейного капитала в размере 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка, а также увеличение местного пособия на ребенка малоимущим семьям в полтора-три раза.

Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367,97 рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц. После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут вырасти до 1000-2200 рублей на ребенка. Эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тыс. малоимущих семей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта будет расширена категория детей, на которых назначается указанное пособие, предоставляемое сейчас малоимущим семьям на детей от нуля до 16 лет. На детей до 18 лет оно назначается только в том случае, если ребенок учится в школе. В документе предлагается назначать пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет не зависимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в среднем или высшем учебных заведениях на территории республики. В результате дополнительно этой мерой поддержки будет охвачено 2,5 тыс. человек.