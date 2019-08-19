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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова

Мосгорсуд отменил решение об аресте участка и здания в Подмосковье по делу Абызова

Адвокат экс-министра по вопросам Открытого правительства Сергей Дрозд сообщил, что дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение решение о наложении обеспечительных мер на земельный участок и здание в Подмосковье, арестованных в рамках уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Дрозда.

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"Московский городской суд по нашим апелляционным жалобам признал незаконным постановление Басманного районного суда о наложении ареста на земельный участок и здание, расположенных в поселке Заречие Одинцовского района Московской области. Данное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд в ином составе судей", - сказал адвокат.

12 августа Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест другого имущества Абызова, судья потребовал от следователя уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра.

По данным адвокатов Абызова, у их подзащитного арестовано имущество на сумму более 20 млрд рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который составляет 4 млрд рублей. Но представитель следствия ставит под сомнение расчеты адвокатов и утверждает, что часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, а стоимость части имущества "точно не оценена".

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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