Мосгорсуд отменил решение об аресте участка и здания в Подмосковье по делу Абызова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение решение о наложении обеспечительных мер на земельный участок и здание в Подмосковье, арестованных в рамках уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Дрозда.

"Московский городской суд по нашим апелляционным жалобам признал незаконным постановление Басманного районного суда о наложении ареста на земельный участок и здание, расположенных в поселке Заречие Одинцовского района Московской области. Данное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд в ином составе судей", - сказал адвокат.

12 августа Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест другого имущества Абызова, судья потребовал от следователя уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра.

По данным адвокатов Абызова, у их подзащитного арестовано имущество на сумму более 20 млрд рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который составляет 4 млрд рублей. Но представитель следствия ставит под сомнение расчеты адвокатов и утверждает, что часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, а стоимость части имущества "точно не оценена".