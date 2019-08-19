{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор требует от Meduza удалить запрещенную информацию

Речь идет о материале от 8 августа 2019 года, который касается наркотиков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от редакции издания Meduza удалить запрещенную информацию из статьи от 8 августа 2019 года, касающуюся наркотиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

На эту тему

"На основании поступившего в Роскомнадзор решения МВД РФ в адрес хостинг-провайдера и редакции сайта meduza.io направлены уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве информировали, что эксперты МВД РФ установили, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что "формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам". Страница сайта с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации. На удаление, согласно закону, редакции отведены сутки.

Теги
Россия
Делегация из Дагестана изучит лучшие мировые практики WorldSkills на чемпионате в Казани
Мероприятие пройдет с 22 по 27 августа
Читать полностью