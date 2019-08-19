Роскомнадзор требует от Meduza удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от редакции издания Meduza удалить запрещенную информацию из статьи от 8 августа 2019 года, касающуюся наркотиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

"На основании поступившего в Роскомнадзор решения МВД РФ в адрес хостинг-провайдера и редакции сайта meduza.io направлены уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве информировали, что эксперты МВД РФ установили, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что "формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам". Страница сайта с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации. На удаление, согласно закону, редакции отведены сутки.