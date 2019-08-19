Как жители затопленных районов в Приморье живут после ухода воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Пик нового паводка в Приморском крае, вызванного не прекращавшимися много дней дождями, пришелся на минувшие выходные. В понедельник после утреннего заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился в сильно пострадавшие от разлива рек Уссурийск и Октябрьский район. Корреспондент ТАСС проехал вместе с главой региона и узнал, как живут люди в затопленных населенных пунктах и что они делают, когда вода отступает.
В Приморье из-за разлива рек, по данным на понедельник, подтоплено более 500 частных домов в шести районах и свыше 1,4 тыс. придомовых территорий в пяти районах. В зоне подтопления оказались более 1,8 тыс. человек. В семи районах и городских округах введен режим ЧС. В понедельник везде отмечается спад воды.
Холодильник наверх не поднимешь
Первой точкой, куда направился Кожемяко, стал Уссурийск, где в нескольких районах города под водой оказались 105 домов с населением 380 человек. В микрорайоне многоэтажных домов "Семь ветров" сразу несколько пожарный машин откачивают воду из подвалов и сливают ее через водоналивную дамбу. Именно она не дала реке Раздольной затопить междомовые проезды и детские площадки. Как говорят местные жители, несмотря на это, в подвалах скопились грунтовые воды, от этого пострадал и местный детских сад.
Но если на "Семи ветрах" все почти благополучно, то на улице Вейса вода в частных домах до сих пор стоит по пояс. Один их жителей улицы Олег Стрельников рассказывает, что потоп начался в субботу. Какие вещи могли, подняли повыше, но не все.
"У нас детская двухъярусная кровать, куда ее поднимешь? Холодильник тоже высокий, он почти под потолок. Детские вещи в основном успели поднять, документы забрали, ушли в ПВР (пункт временного размещения)", - говорит Стрельников. Его дом ежегодно топит с 2015 года, стены, говорит мужчина, гниют. Если еще пару лет продлится такая ситуация, то дом просто упадет, уверен хозяин.
Сейчас проблему жителей можно решить только строительством большой дамбы в Уссурийске по федеральной программе, уверен губернатор. Правда ее сдача планируется лишь на 2022 год. Если же признать жилье аварийным и переселить семью по соответствующей программе, то на новом месте никто не даст им участок земли под необходимый огород - только квадратные метры жилья.
Временно размещенные
Пункт временного размещения для пострадавших от паводка организован на базе общежития. Сразу у входа расположились несколько детей, которые смотрят мультфильмы на проекторе, рисуют и играют в конструкторы. Родителей рядом нет - все на работе, но с ребятами занимаются специалисты по досуговой работе - так написано на их бэйджах. Несколько женщин, которые днем также находятся в ПВР, увидев губернатора, стараются задать ему сразу все вопросы, которые накопились у них за время вынужденного переселения.
"Как комиссии будет оценивать ущерб нашему дому? А если линолеум мы перестилали в том году, это учтут? А что с огородом - мы выкопали картошку, но там остались овощи. Нам не скажут, что мы спасли урожай и ни на какую компенсацию рассчитывать не можем?", - эти и другие вопросы главе региона почти подряд задает Альбина Летова.
По словам губернатора, все это будет на усмотрение комиссии, которая оценивает ущерб. А чтобы не беспокоиться по таким поводам, лучшее, что можно сделать, это страховать имущество.
"Вы знаете, что есть такие специальные вытягиватели влаги?, - спросил женщину Кожемяко, когда разговор зашел о поврежденном доме. - Надо посмотреть, может, даже вам [обращаясь к сопровождающему его главе Уссурийска] такие закупить и расставлять у людей. Она за ночь ведро воды вытягивает".
Благодарность за дамбу
Село Синельниково-1 в Октябрьском районе, куда Кожемяко поехал после Уссурийска, тоже частично попало под удар. В разгар наводнения здесь срочно возвели защитную насыпь буквально из обычного грунта - земли с камнями. Как говорит глава района Александр Камленок, стоя на этой дамбе, вся деревня два дня строителям "спасибо" говорила.
"Люди мне сначала кричали, кто такие дамбы строит? Почему из пескогравия? Дескать, бестолковую работу сделали. А потом сами же приходили, приносили чай, кофе, благодарили. Говорят - мы не думали, что она устоит", - рассказал глава района.
И все же в часть домов в Синельникове-1 вода пришла, хотя и в меньшем объеме, чем могла бы. Одна из жительниц села провела губернатора в свой огород, чтобы показать, что стало с урожаем. Постоявшая сутки в воде картошка уже начала гнить, в этом Кожемяко убедился сам, выкопав немного корнеплодов. Та же ситуация с морковью, помидорами.
Вечером на селекторном совещании с главами пострадавших районов Кожемяко напомнил им, что надо предусмотреть меры по выдаче пострадавшим овощей взамен утраченных при паводке.
Новые дожди
Вместе с тем уже 22 и 23 августа в Приморье ждут новые дожди, синоптики вновь объявили штормовое предупреждение. Ливни пройдут в разных районах региона, ожидается также гроза и ветер со скоростью до 15-20 м/с. Вследствие чего на реках края сформируется еще одна волна дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, пониженных мест в поселениях. Согласно прогнозу, наиболее паводкоопасными являются Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский районы.