Как жители затопленных районов в Приморье живут после ухода воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Пик нового паводка в Приморском крае, вызванного не прекращавшимися много дней дождями, пришелся на минувшие выходные. В понедельник после утреннего заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился в сильно пострадавшие от разлива рек Уссурийск и Октябрьский район. Корреспондент ТАСС проехал вместе с главой региона и узнал, как живут люди в затопленных населенных пунктах и что они делают, когда вода отступает. В Приморье из-за разлива рек, по данным на понедельник, подтоплено более 500 частных домов в шести районах и свыше 1,4 тыс. придомовых территорий в пяти районах. В зоне подтопления оказались более 1,8 тыс. человек. В семи районах и городских округах введен режим ЧС. В понедельник везде отмечается спад воды. Холодильник наверх не поднимешь Первой точкой, куда направился Кожемяко, стал Уссурийск, где в нескольких районах города под водой оказались 105 домов с населением 380 человек. В микрорайоне многоэтажных домов "Семь ветров" сразу несколько пожарный машин откачивают воду из подвалов и сливают ее через водоналивную дамбу. Именно она не дала реке Раздольной затопить междомовые проезды и детские площадки. Как говорят местные жители, несмотря на это, в подвалах скопились грунтовые воды, от этого пострадал и местный детских сад.

Но если на "Семи ветрах" все почти благополучно, то на улице Вейса вода в частных домах до сих пор стоит по пояс. Один их жителей улицы Олег Стрельников рассказывает, что потоп начался в субботу. Какие вещи могли, подняли повыше, но не все. "У нас детская двухъярусная кровать, куда ее поднимешь? Холодильник тоже высокий, он почти под потолок. Детские вещи в основном успели поднять, документы забрали, ушли в ПВР (пункт временного размещения)", - говорит Стрельников. Его дом ежегодно топит с 2015 года, стены, говорит мужчина, гниют. Если еще пару лет продлится такая ситуация, то дом просто упадет, уверен хозяин. Сейчас проблему жителей можно решить только строительством большой дамбы в Уссурийске по федеральной программе, уверен губернатор. Правда ее сдача планируется лишь на 2022 год. Если же признать жилье аварийным и переселить семью по соответствующей программе, то на новом месте никто не даст им участок земли под необходимый огород - только квадратные метры жилья. Временно размещенные Пункт временного размещения для пострадавших от паводка организован на базе общежития. Сразу у входа расположились несколько детей, которые смотрят мультфильмы на проекторе, рисуют и играют в конструкторы. Родителей рядом нет - все на работе, но с ребятами занимаются специалисты по досуговой работе - так написано на их бэйджах. Несколько женщин, которые днем также находятся в ПВР, увидев губернатора, стараются задать ему сразу все вопросы, которые накопились у них за время вынужденного переселения. "Как комиссии будет оценивать ущерб нашему дому? А если линолеум мы перестилали в том году, это учтут? А что с огородом - мы выкопали картошку, но там остались овощи. Нам не скажут, что мы спасли урожай и ни на какую компенсацию рассчитывать не можем?", - эти и другие вопросы главе региона почти подряд задает Альбина Летова. По словам губернатора, все это будет на усмотрение комиссии, которая оценивает ущерб. А чтобы не беспокоиться по таким поводам, лучшее, что можно сделать, это страховать имущество.

Описание Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (справа) © Константин Васильев/ТАСС