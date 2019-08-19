Школу в дагестанском селе капитально отремонтируют впервые за 40 лет

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Школа в селе Буртунай Казбековского района Дагестана в 2019 году будет капитально отремонтирована впервые за 40 лет, все работы будут завершены до 1 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба районной администрации.

"Подходит к концу капитальный ремонт здания Буртунайской средней общеобразовательной школы <…> перед подрядчиком поставлена задача - успеть до 1 сентября <…> Капитальный ремонт в школе не проводили уже 40 лет", - говорится в сообщении.

Капремонт проводится в рамках регионального проекта "150 школ" с привлечением республиканского и частного финансирования. Как пояснили в пресс-службе администрации района, 2 млн рублей на ремонт школы выделено из республиканского бюджета, 1 млн рублей - из бюджета района, еще 1 млн рублей выделил один из местных предпринимателей.

"На эти средства заменена кровля, полностью заменена электропроводка, меняют окна и двери, отделывают панели стен, в нескольких помещениях подлежит замене пол. Приобретено все необходимое", - отметили в пресс-службе.

Также в районной администрации уточнили, что в этом году в селе Буртунай возобновлено ранее замороженное строительство новой школы и начато строительство детского сада.

Всего в 2019 году по проекту "150 школ" будет отремонтировано 217 школ в 44 муниципалитетах Дагестана, общий объем финансирования составляет 591,3 млн рублей.

О проекте "150 школ"

Проект "150 школ" стал продолжением прошлогоднего проекта "Сто школ", инициированного властями Дагестана для улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций республики. К финансированию работ присоединяются муниципалитеты и меценаты. В 2018 году этот проект позволил провести капремонт в 117 школах вместо запланированных 100.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.