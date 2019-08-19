Израиль с 2021 года введет полный запрет на торговлю слоновой костью

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Израиля вводят запрет на торговлю слоновой костью, а также произведенными из нее товарами, с 1 января 2021 года. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Управление природных парков и заповедников Израиля вводит новые правила в отношении владения и торговли слоновой костью с целью защиты популяции слонов. Организация, ответственная в Израиле за охрану дикой природы, объявила, что ужесточает регулирование в этой области. Новые правила, в соответствии с которыми будет полностью запрещена вся торговля, но разрешено владение изделиями из слоновой кости, приобретенными до 1976 года, вступят в силу 1 января 2021 года", - пишет издание.

Газета отмечает, что Израиль таким образом присоединяется к другим странам, запретившим у себя реализацию особых групп товаров, входящих в список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). "В соответствии с конвенцией, будет делаться различие между "старой" и "новой" слоновой костью, определяющими датами в этом плане являются 1 июля 1975 года для азиатских слонов и 26 февраля 1976 года для африканских слонов. Управление национальных парков запретит весь импорт, экспорт и любую торговлю слоновой костью и продуктами, напоминающими ее, включая мамонтовую кость", - пишет издание.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что разрешат "на жестко ограниченных условиях" некоммерческий импорт и экспорт слоновой кости исключительно для исследовательских или образовательных целей. Кроме этого, управление будет выдавать специальные лицензии на "торговлю мелкими предметами, содержащими старую кость", указывает газета.

По статистике CITES, в начале ХХ века в Африке обитало около 20 млн слонов. К 1980 году их численность сократилась до 1,2 млн. На сегодняшний день на африканском континенте насчитывается порядка 500 тыс. особей, при том, что торговля слоновой костью была запрещена в 1989 году.