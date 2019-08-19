Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных принадлежностей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии учебного года открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора с 19 августа по 2 сентября 2019 года проведут тематическое консультирование по телефонам горячих линий, на личных приемах в управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Горячая линия работает круглосуточно, с вопросами можно обращаться по бесплатному телефону: 8 (800) 555-49-43.

Специалисты помогут найти информацию о фальсифицированных продуктах на государственном портале, посвященном защите прав потребителей. Также разъяснят потребителям информацию, которую должна содержать маркировка детских товаров и школьных принадлежностей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего родителей интересуют требования к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров. Актуальны также вопросы о документах на детские игрушки, подтверждающих их безопасность, и правила возврата или обмена игрушек. Наибольшую заинтересованность проявляют родители детей младших классов, которые впервые сталкиваются с таким выбором.