В ОНФ раскритиковали реализацию нацпроекта по благоустройству в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Ростовская область неэффективно подходит к реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", взаимодействие власти, бизнеса и жителей не выстроено должным образом, сообщила в понедельник журналистам член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

"Это как раз неготовность региона к реализации национальных проектов. Сегодня пока не вижу, что Ростовская область готова к реализации национального проекта "Жилье и городская среда", - сказала она.

По словам Калининой, основная проблема Ростовской области - содержание благоустроенных объектов, которым после ремонта не оказывается должный уход, так как в бюджете изначально не предусматривались деньги на поддержку нормального состояния деревьев и дорог.

Например, как пояснила представитель ОНФ, на благоустроенных к Чемпионату мира 2018 года автомобильном и железнодорожном вокзалах Ростова-на-Дону уже сейчас видны провалы и обрушения, просела плитка.

В понедельник эксперты ОНФ посетили парк, который благоустраивается через дорогу от военно-исторического комплекса "Самбекские высоты". По данным подрядчика, в ходе строительства было вырублено около 1,8 тыс. деревьев, а гарантия по благоустройству составляет три года.

Представители ОНФ считают, что за такой короткий срок недостатки не смогут проявиться в полной мере, а по истечении срока гарантии отвечать за работы будет некому. "Поэтому и сегодня здесь вопросы к проекту, потому что 90 млн рублей - это не рубль. Значит, через два года мы сюда приезжаем, подрядчика не нашли, все будет выкорчевано, деревья сухие будут завалены, и претензии предъявить мы не сможем никому", - заключила эксперт ОНФ, подчеркнув, что представители организации будут добиваться увеличения сроков гарантии до пяти лет.

Кроме того, члены ОНФ посетили парк "Приморский", где с 2017 года идут работы по благоустройству. "Мы сегодня с вами в парке, у нас огромная линия бизнес-сообщества, который вообще не вкладывается. <...> Сегодня муниципалитет даже не попытался пока выстраивать диалога", - указала Калинина.

Эксперт также отметила крайне неактивную работу надзорных органов, в том числе прокуратуры, Росприроднадзора, Ростехнадзора. "Где сегодня чиновник, который подписывал акты выполненных работ по плитке, которой сегодня уже практически нет? <...> Видно, принял какой-то чиновник [деньги] и подписал акты выполненных работ", - подчеркнула она. Калинина отметила, что ОНФ будет работать с надзорными органами в Ростовской области и в Таганроге, в частности. "Мы будем работать с Генеральной прокуратурой, мы будем работать со Счетной палатой РФ, понимая, что нужно сейчас стереть все ошибки. Нет неисправимых ситуаций, здесь просто нужно разговаривать", - заключила она.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.