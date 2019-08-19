Meduza закрыла ссылку на материал о наркотиках

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Издание Meduza закрыло на своем сайте ссылку на материал о наркотиках от 8 августа 2019 года.

Материал на территории РФ не открывается, вместо него по ссылке появляется текст: "Закрыто в России. Кажется, вы находитесь в России - и поэтому не можете увидеть этот материал. Вероятно, закрыть к нему доступ потребовал российский суд или Роскомнадзор".

В понедельник Роскомнадзор потребовал от редакции издания Meduza удалить касающуюся наркотиков запрещенную информацию из статьи от 8 августа 2019 года. По данным ведомства, эксперты МВД РФ установили, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что "формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам". Страница сайта с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации. На удаление, согласно закону, редакции были отведены сутки.