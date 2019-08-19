Глава комитета Думы выступил против идеи о введении штрафов для курящих работников

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Методы борьбы с курением и потреблением алкоголя должны быть не репрессивными, а стимулирующими. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя рекомендации Минздрава, предложившего работодателям вводить штрафные санкции для курящих сотрудников, а также тестировать их на потребление алкоголя.

"Считаю, что необходимо вводить стимулирующие меры для тех, кто не курит. Репрессивные меры в отношении тех, кто курит, недопустимы. Для тех, кто не курит, я предлагал ввести дополнительный выходной день. Мы [ЛДПР] предлагали учитывать это [некурение] при назначении премий", - сказал Нилов.

По его мнению, во всех официальных местах для курения необходимо разместить за счет государства информационные материалы о вреде этой привычки. "Нужно постоянно навязывать мысль о том, что курение - это вред. И сколько человек экономит денег, если он не курит", - уверен глава комитета.

Нилов также высказался в пользу исключительно экономических мер в борьбе с потреблением работниками алкоголя. "Опять же, это [нужно осуществлять] только через стимулирующие выплаты. Такая система [санкций] и без инициативы Минздрава существует. Если сегодня человек в нетрезвом виде пойман на работе, то Трудовой кодекс позволяет принимать соответствующие меры", - заключил парламентарий.

Как говорится в модельных корпоративных программах "Укрепление здоровья работающих", министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет программ ДМС.