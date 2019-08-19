Труженики тыла и бывшие узники концлагерей получат помощь при ремонте жилья на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены расширить перечень льготников, получающих помощь в ремонте жилья. Поддержку распространят на тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Помимо участников и инвалидов Великой Отечественной войны этот вид поддержки необходимо распространить на несовершеннолетних узников концлагерей и тружеников тыла. Это будет продолжением нашей работы для поддержки старшего поколения ставропольцев", - приводятся слова губернатора Владимира Владимирова в сообщении, распространенном журналистам.

По данным правительства, соответствующий законопроект после проработки передадут на утверждение в думу Ставропольского края. Средства будут запланированы в краевом бюджете на 2020 год. В 2019 году на ремонт жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны направлено порядка 30 млн рублей.

В 2019 году в регионе также был принят краевой закон о "детях войны", соответствующие удостоверения оформили более 153 тыс. человек, все они получили ежегодные денежные выплаты.