Представители цыганской общины освятили фрукты и бублики на Ставрополье в яблочный Спас

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Освящение яблок, винограда и бубликов, которые являются непременным атрибутом празднования цыганской общиной праздника Преображения Господня, в народе известного как Яблочный Спас, прошло в храме святого Александра Невского в Благодарном (Ставропольский край). В храм пришли около 1 тыс. представителей общины, сообщила в понедельник пресс-служба комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

"Православный праздник Преображения Господня особо почитаем цыганским народом. По старинной традиции взрослые и дети большими семьями собираются в храме на освящение фруктов, принося с собой огромные корзины с яблоками, виноградом и, непременно, бубликами. Церковный двор едва вмещает всех - не менее 1 тыс. человек участвуют в богослужении и последующем освящении плодов в огромных корзинах", - говорится в сообщении.

Традиция святить фрукты и бублики существует с дореволюционных времен, отметили в комитете.

"Каждая семья обязательно посещала русские ярмарки, где покупала все необходимое для праздника. И обязательно - яблоки и бублики как особая, национальная черта празднования яблочного Спаса. Именно отсюда сохранился известный образ цыгана со связкой бубликов на шее. После церковного богослужения принято накрывать столы, щедро угощать соседей, родных и друзей", - цитирует пресс-служба слова цыганского священника Николая Кузьменко.

Преображение Господне отмечается 19 августа, в разгар Успенского поста - короткого, но такого же строгого, как Великий - без употребления мяса, молока и рыбы. Однако, в честь праздника в этот день сделано послабление в употреблении рыбных продуктов. В церквях в праздник Преображения проводят торжественные службы и освящают фрукты нового урожая.