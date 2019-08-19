Власти возьмут на себя все расходы по похоронам убитой в Ульяновской области семьи

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти возместят родственникам убитой семьи все расходы, связанные с похоронами погибших. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник территориального управления министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона по Базарносызганскому району Александр Расчупкин.

"По поручению губернатора расходы и помощь по организации похорон будут оказаны в полном объеме. Все расходы, если родственники уже потратили какие-то деньги, будут учтены и через органы соцзащиты организаторам похорон возмещены", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что членов убитой семьи похоронят 20 августа на кладбище в соседнем селе - Юрловке. "В том селе, где они жили [Патрикеево], нет кладбища. Они всегда [людей] оттуда хоронят в Юрловке", - пояснил он.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, в целом на расходы связанные с похоронами, выделено 260 тыс. рублей.

В частном доме в селе Патрикеево 18 августа нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка - их родственника. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку. По данным властей, подросток убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака.