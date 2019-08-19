Во Франции беговую лошадь продали на аукционе за €1,6 млн

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Чистокровная английская беговая лошадь была продана на аукционе в городе Довиль на западе Франции за €1,6 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном аукционным домом Arqana.

Восемнадцатимесячная гнедая была куплена компанией Godolphin, расположенной в Дубае. Лошадь происходит от жеребца по имени Дубави, принадлежащего премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму. Потомки этой лошади выставляются на аукцион не первый раз: в 2017 году происходящий от Дубави конь был продан за €1,55 млн.

Несмотря на высокую цену, проданная лошадь не самый дорогой Лот аукциона в Довиле. По информации радиостанции Europe 1, рекорд на довильских конных торгах был установлен в 2016 году чистокровным конем, купленным эмиром Дубая за €2,6 млн.

Всего в аукционе приняли участие 338 лошадей. Вторым по стоимости (€1,5 млн) стал конь, происходящий от жеребца Галилео, который, по информации Agence France-Presse, является одним из лучших скакунов в мире.

Самая дорогая чистокровная лошадь, когда-либо проданная на публичном аукционе, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса 28 февраля 2006 года. Двухлетний скакун ушел с молотка в США за €16 млн. Жеребец, выведенный во Флориде, был продан на аукционе годом ранее всего за €425 тыс.