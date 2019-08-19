Путин отметил любезность Макрона, разместившего российскую делегацию в тени

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном поблагодарил своего коллегу за гостеприимство и комфортные условия для переговоров в очень красивом уголке Франции.

Российский лидер прилетел в городок Борм-ле-Мимоза на средиземноморском побережье Прованса, где расположен форт Брегансон - летняя резиденция французского лидера, на вертолете из Марселя. Встреча двух глав государств началась во внутреннем дворе резиденции с заявления лидеров для СМИ. Путин начал с того, что поблагодарил Макрона за приглашение "в это замечательное место". "Мы с высоты птичьего полета, с вертолетов посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив", - сказал президент РФ.

"Господин Макрон еще так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам, и его делегация, сидит на солнце", - с улыбкой заметил Путин. Президент РФ пообещал в связи с этим быть кратким в своем выступлении перед журналистами, хотя отметил, что "некоторые вещи", касательно позиции Москвы по различным вопросам, он "вынужден все-таки повторить". Температура воздуха в Борм-ле-Мимозе в понедельник днем достигала 32 градусов по Цельсию.