В Башкирии перенесшие инфаркт мозга пациенты будут год бесплатно получать лекарства

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии расширили перечень болезней, при которых пациенты могут бесплатно получать лекарства. В новый список кроме ишемической болезни сердца вошел инфаркт мозга, также вдвое увеличен срок обеспечения медикаментами, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.

"Утвержден перечень категорий заболевания, при лечении которых лекарственные препараты отпускаются в течение 12 месяцев за счет средств бюджета - это ишемическая болезнь сердца и инфаркт мозга. Ранее лекарственные препараты предоставлялись лишь гражданам с ишемической болезнью сердца сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Увеличение срока бесплатной выдачи лекарств снизит финансовую нагрузку на жителей и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. В Башкирии проживает более 10 тыс. людей с диагнозами ишемическая болезнь сердца и инфаркт мозга, на их лечение в год требуется от 4700 до 33 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.