Фестиваль кухни народов Юга России пройдет на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 19 августа./ТАСС/. Гастрономический фестиваль аутентичной и современной кухни народов Юга России KavkazFoodFest пройдет на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 11 по 13 октября, сообщили в Министерстве экономического развития республики.

"Гастрономический фестиваль аутентичной и современной кухни народов Юга России KavkazFoodFest пройдет с 11-13 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

В программу мероприятия включен показательный конкурс блюд народов Юга России, будет подготовлена зона аутентичной кухни Stories, зона "Большая кухня" и Street food, где представят блюда рестораны и кафе Юга страны. Также планируется подготовка зоны "Бариста", wine-зоны, сладкой зоны и Сырной долины.

"В ходе проведения фестиваля будет презентован новый вид сервиса для ресторанных концепций, сочетающий европейский уровень и кавказское гостеприимство. Постоянно будет работать бизнес школа - это серия семинаров от самых успешных и известных представителей ресторанного, гостиничного, туристического направления", - добавили в министерстве.