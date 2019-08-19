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Николай Патрушев обсудил с главнокомандующим ВС Мьянмы взаимодействие в сфере безопасности

Также сторонами были рассмотрены некоторые вопросы обеспечения региональной стабильности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Как сообщает пресс-служба российского Совбеза, стороны "обсудили перспективы российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности, в частности, подтвердили заинтересованность сотрудничества по линии военных ведомств, а также на антитеррористическом направлении".

Кроме того, были рассмотрены некоторые вопросы обеспечения региональной стабильности, добавили в пресс-службе.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМьянма
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