Николай Патрушев обсудил с главнокомандующим ВС Мьянмы взаимодействие в сфере безопасности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Как сообщает пресс-служба российского Совбеза, стороны "обсудили перспективы российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности, в частности, подтвердили заинтересованность сотрудничества по линии военных ведомств, а также на антитеррористическом направлении".

Кроме того, были рассмотрены некоторые вопросы обеспечения региональной стабильности, добавили в пресс-службе.