Власти Кабардино-Балкарии изыщут средства на окончание ремонта здания Балкарского театра

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики изыщут средства на окончание ремонта здания Балкарского драматического театра им. К. Кулиева, который длится четыре года. Об этом в понедельник заявил врио главы региона Казбек Коков на встрече с работниками культуры и деятелями искусства.

"Я знаю проблему с не завершением данного объекта. Насчет средств, на эти цели мы их найдем, это точно могу гарантировать", - сказал Коков.

С просьбой о рассмотрении возможности завершения ремонта к руководителю региона обратилась заслуженная артистка КБР, актриса театра Элизат Кулиева. "Вот уже почти четыре года исполняется с тех пор как наш театр находится на ремонте. Сказали через год будет готов, мы поверили и до сих пор не можем войти в наше помещение. Если есть какая-то возможность, чтобы мы в этом году могли приобрести это здание и работать в нем. Моя просьба такова", - сказала Кулиева, обращаясь к Кокову.

Ранее региональный Минстрой сообщал, что на реконструкцию Балкарского театра планируется потратить 188,6 млн рублей по федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". На запрос ТАСС в Минкультуры региона ответили, что ремонт здания в настоящее время завершен на 60%.

Дом номер 2 на улице Балкарской в городе Нальчике, где находится театр, в последний раз капитально ремонтировался в 1967 году. Балкарский драматический театр ютится там последние 50 лет, а вместе с ним и Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца "Балкария". По смете в ремонт были включены хорошая акустика, купол, колосники, звуко- и свето- оборудование, 10 гримерных (ранее было две). К зданию пристроят дополнительное помещение, где частично расположится ансамбль и вспомогательные помещения театра: мастерские по изготовлению столярных изделий и по пошиву костюмов.