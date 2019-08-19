В Минтруде считают, что курение не может быть причиной штрафов на работе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минтруд России поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, в том числе по отказу от курения, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо. Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с кодексом работодатель имеет все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе с тем, чтобы перерывы на перекур не сказывались отрицательно на рабочих процессах. "Также кодекс предусматривает для работодателей возможность по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени; создавать условия для здорового образа жизни работников", - добавили в Минтруде.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что министерство здравоохранения не планирует требовать внедрения корпоративных модельных программ "Укрепление здоровья работающих". По его словам, сейчас также не идет речь об оформлении в качестве требований рекомендаций, ограничивающих курение на рабочем месте.