Forbes: в Техасе неизвестные осуществили кибератаки на 23 ведомства в разных городах

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Работа более 20 ведомств в нескольких городах Техаса была нарушена в результате кибератак. Об этом сообщил в понедельник журнал Forbes со ссылкой на департамент информационных ресурсов штата Техас, отвечающий за кибербезопасность.

По данным журнала, кибератаки, начавшиеся 16 августа, были нацелены на 23 компьютерные системы на местном уровне. В то же время департамент информационных ресурсов не уточнил, о каких именно ведомствах идет речь, а также не сообщил, были ли затронуты компьютерные системы правительства штата.

Информация, собранная агентами ФБР, сотрудниками министерства внутренней безопасности, а также сотрудниками различных департаментов штата Техас, указывает на то, что кибератаки осуществлялись из одного источника, сообщило издание, не уточнив, откуда именно.

Как напомнил Forbes, в июле власти Луизианы ввели чрезвычайное положение после того, как серия кибератак была осуществлена на компьютерную систему школьных округов. В свою очередь телекомпания CNBC в понедельник отметила, что из-за недавних кибератак на компьютерные системы в штатах Нью-Йорк, Мэриленд и Флорида пришлось выделить значительное дополнительное финансирование на восстановление работы сетей.