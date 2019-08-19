В Нью-Йорке уволили полицейского в связи с резонансной смертью афроамериканца в 2014 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции Нью-Йорка Дэниеле Панталио уволен в связи со смертью афроамериканца Эрика Гарнера при аресте. Об этом объявил в понедельник начальник управления городской полиции Джеймс О'Нил на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Судебный комиссариат постановил, что применение удушающего приема полицейским Панталио было безрассудным и явилось серьезным отступлением от стандартов поведения, установленных для полицейских Нью-Йорка", - отметил шеф полиции. "Я согласен с выводами и рекомендациями судебного комиссариата. Ясно, что Дэниел Панталио далее не сможет эффективно исполнять обязанности полицейского", - добавил О'Нил.

Он констатировал, что Панталио не был поставлен заранее в известность о решении уволить его. Шеф городской полиции исключил возможность дополнительной встречи с бывшим подчиненным для каких-либо разъяснений.

Смерть афроамериканца в июле 2014 года привлекла большое внимание СМИ и общественности. Данный случай стал одним из наиболее резонансных в США за последние годы. В стране прошли многотысячные акции протеста против жестокости со стороны стражей порядка. Произошедшее стало одной из тем состоявшихся 14 августа теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов на выборах 2020 года.

Панталио и его коллеги в июле 2014 года попытались задержать 43-летнего Гарнера за запрещенную торговлю сигаретами в розницу, мужчина отказался проследовать со стражами порядка, и те применили силу. Во время потасовки Панталио применил против афроамериканца удушающий прием. Гарнер потерял сознание и умер от сердечного приступа по дороге в больницу. Позднее выяснилось, что он страдал от астмы и сердечных заболеваний.

Требования правозащитников

Правозащитники в течение нескольких лет требовали, чтобы Панталио предъявили обвинения или хотя бы уволили. В 2014 году жюри присяжных посчитало, что имеющихся улик недостаточно, чтобы преследовать его в уголовном порядке. После этого было начато расследование Минюста США.

В июле 2015 года власти Нью-Йорка достигли досудебного соглашения с вдовой погибшего Исо Гарнер. Они согласились выплатить ей $5,9 млн. По данным СМИ, семья Гарнера первоначально намеревалась попытаться взыскать с мегаполиса через суд до $75 млн.