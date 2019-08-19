Эксперт: России нужна работающая система выписки наркосодержащих импортных лекарств

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Проблему уголовного преследования в России родителей детей с инвалидностью за покупку нелецензированных импортных лекарств, содержащих психотропные вещества, можно решить только путем системных решений. В частности, необходима регистрация данных препаратов на территории РФ и система индивидуальных закупок, сказала в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Большой резонанс ранее вызвала история женщины, задержанной в Москве при получении на почте посылки с импортным противосудорожным препаратом "Фризиум" для своего ребенка. Сотрудники таможни по факту ввоза психотропных веществ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов").

"Нам сейчас очень часто пишут родители других больных детей, которые ждут свои посылки, и спрашивают, что им делать. Мы боимся, что пока эта проблема не будет системно решена такие уголовные дела можно будет хоть каждый день открывать. Правительство должно способствовать тому, чтобы эти препараты были зарегистрированы в России и, второе, это должна пройти индивидуальная закупка препаратов, для тех детей, которым уже здесь и сейчас нужны лекарства, которые не могут ждать регистрации", - сказала она.

Мониава отметила, что на данный момент в России нет легального способа получить препарат. Единственным решением остается снова заказывать препарат и пробовать получить его на почте.

Ранее в понедельник транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Как сообщил ТАСС представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления. Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Мы очень рады, что уголовного дела не будет, потому что у мамы данного ребенка и так забот полно, кроме как ходить к следователям и на суды показания давать. Главное, конечно, чтобы появился доступ к препарату, так как у этого молодого человека, так и нет препарата. У других детей, против родителей которых были уголовные дела месяц назад, год назад, тоже до сих пор нет лекарств. На наш взгляд проблема будет решена, когда у детей появится препарат, потому что сейчас этой же маме нужно будет идти снова заказывать в том же месте, идти на ту же почту, чтоб купить тот же самый препарат своему ребенку. Уголовное дело может быть открыто снова", - добавила она.

История вопроса

Как сообщило ранее Центральное таможенное управление (ЦТУ), женщина получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Данный препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.

В сообщении ЦТУ отмечается, что женщина не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения препарата. По факту ввоза психотропных веществ сотрудниками таможни было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов").

Ранее Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая назначенное врачом лекарство через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой аналогичного дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело в ее отношении вскоре было закрыто.