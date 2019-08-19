Полпред призвал участников форума "Машук" рассказать в своих регионах о Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников призвал участников форума "Машук-2019" из других регионов страны по возвращении домой рассказать им, что на Кавказе "безопасно, вкусно, красиво".

"Очень здорово, что есть такая площадка как "Машук". Нам важно то, что вы приезжаете из других регионов на Кавказ. Вы стали нашими полпредами, как я. Вы для нас послы Северного Кавказа в своих регионах", - сказал Матовников в понедельник на встрече с участниками форума "Машук".

"Приезжая в свой регион, возвращаясь к себе домой, вы можете рассказать, что здесь нет войны, безопасно, вкусно, красиво, хорошая погода. Это самое главное - информирование. И то, что наши ребята с Кавказа общаются с представителями других регионов страны и иностранцами", - добавил полпред.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.