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В работе Google произошел сбой

Как отмечает сервис Downdetector, у 93% заявивших о неполадках возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы
Описание
© REUTERS/Baz Ratner

ТАСС, 19 августа.Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в понедельник в ряде стран, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. В России о сбоях чаще всего сообщают жители Москвы.

По данным сервиса, у 93% пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.

Теги
БразилияСШАГерманияВеликобританияНидерландыРоссия
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