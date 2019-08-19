Twitter запретил рекламу государственных СМИ

ТАСС, 19 августа. Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.

"С сегодняшнего дня мы перестанем принимать рекламу от медиакомпаний, подконтрольных государству. Все аккаунты, попадающие в эту категорию, могут продолжать публичную деятельность в Twitter, но без рекламы", - говорится в сообщении.

Такое решение компания объяснила желанием "защитить здоровую дискуссию и свободное общение". В заявлении подчеркивается, что нововведения не коснутся СМИ, финансируемых налогоплательщиками, а также посвященных исключительно спорту, развлечениям и путешествиям.

В качестве критериев, по которым будут определяться государственные СМИ, Twitter называет "контроль редакционных материалов, финансовая зависимость, вмешательство в работу вещателей, редакторов и журналистов, прямое и непрямое политическое давление, а также контроль над процессом создания и распространения информационного продукта".

Медиакомпании, попадающие в категорию государственных, будут индивидуально извещены в ближайшее время, отмечается в заявлении. После этого они обязаны в течение 30 дней удалить весь рекламный контент из своих аккаунтов.