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AP: в Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году

По данным агентства, мемориал обошелся в $2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Три белых обелиска установлены в понедельник в центре Бостона в память о трех погибших во время теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

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По его данным, мемориал, созданный по проекту боливийского скульптора Пабло Эдуардо, обошелся в $2 млн. Его планировали открыть к еще в прошлом году, к пятой годовщине трагедии, однако завершение работ затянулось в связи с тем, что в проект были внесены изменения. В частности, рядом с обелисками установлены четыре высоких светильника в виде свечей высотой 5-6 м.

15 апреля 2013 года в центре Бостона (штат Массачусетс) неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс (штат Колорадо) в ожидании исполнения приговора.

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году. С тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тыс. человек.

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