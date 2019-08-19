Российское интернет-издание направило в суд в США уточненный иск к Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (ФАН) направило в федеральный суд Северного округа в Калифорнии повторный иск в отношении компании Facebook в связи с блокировкой аккаунта ФАН в этой социальной сети. Об этом говорится в документах данного суда, опубликованных в понедельник в его электронной базе.

Исковое заявление датировано 19 августа и подписано адвокатом Кристофером Салливаном, представляющим интересы ФАН и его руководителя Евгения Зубарева. Истцы просят суд "вынести временное или постоянное предписание, которое не позволит Facebook блокировать доступ к аккаунту "Федерального агентства новостей" в социальной сети Facebook. ФАН снова требует присудить ему компенсацию за понесенный в результате решения американской компании ущерб (размер не уточняется), а также компенсировать "в разумном объеме" издержки на вынужденное ведение судебной тяжбы.

"ФАН сохранял в силе договоры о подписке с десятками тысяч российских граждан, многие из которых использовали Facebook в качестве единственного средства доступа в ФАН и к его новостному контенту. Эти договоры обязывают ФАН обеспечивать доступ подписчиков к этому новостному контенту, а подписчики обязаны в ответ удовлетворять [запросы] ФАН за оказанные услуги. Кроме того, Facebook продвигает себя на рынке в качестве платформы с тем, чтобы такие предприятия, как ФАН, могли увеличивать число своих подписчиков или клиентов", - говорится в документе. С точки зрения истцов, ответчик был прекрасно осведомлен о принадлежности ФАН к новостным организациям, однако "намеревался помешать доступу подписчиков к ФАН, и таким образом нанести ущерб бизнесу".

История вопроса

В апреле прошлого года ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. Роскомнадзор после этого заявил, что направил во владеющую соцсетью компанию Facebook официальный запрос с требованием пояснить данное решение. ФАН и Зубарев требовали, чтобы соцсеть восстановила аккаунты издания и выплатила компенсацию за причиненный ущерб. Размер последней не уточнялся.

В сентябре 2017 года представители Facebook выступили с утверждением о том, что в период выборов в США в 2016 году некая российская структура якобы потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Впоследствии компания Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США.