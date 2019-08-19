ЛДПР предложила освободить водителей от штрафов, не присланных на "Госуслуги" за 10 дней

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в тех случаях, если информация об этом не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней с момента фиксации нарушения. Текст законопроекта во вторник распространила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно тексту законопроекта, "информация о привлечении к административной ответственности размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации". Если сообщение не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.

Поправки предлагается внести в статью 2.6.1. КоАП, которая дает основания привлекать водителей к ответственности за правонарушения в области дорожного движения и благоустройства территории на основании данных фотофиксации.

Как отмечают авторы в пояснительных материалах, сейчас "появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов" за нарушения, зафиксированные полгода, год или даже три года назад. "При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в пояснительной записке.