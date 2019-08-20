Синоптики прогнозируют снижение уровня воды в реках в пяти подтопленных районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют к 21-23 августа снижение уровня воды до нормы в реках Раздольная, Комиссаровка и Мельгуновка в пяти подтопленных районах Приморского края. При этом в Пожарском районе 21-22 августа ожидаются пики паводка, сообщила во вторник пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"В бассейне реки Раздольная продолжается интенсивный спад уровня воды. В Октябрьском районе на приграничной территории река Раздольная вошла в коренные берега (в течение суток уровень воды в реке должен нормализоваться во всем районе - прим. ТАСС). На территории Уссурийского и Надеждинского районов сегодня ночью уровни покинули опасные отметки, сохраняется подтопление прилегающих территорий. 21 августа к утру уровни уйдут с неблагоприятных отметок, и днем 22 августа пойма реки Раздольной освободится от подтоплений по всему течению", - говорится в сообщении.

Также постепенный спад воды отмечается на реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском. В среду ночью на Комиссаровке уровни опустятся ниже неблагоприятных отметок, поймы рек освободятся от подтоплений 22-23 августа.

Вместе с тем в Пожарском районе подъем уровня воды сохраняется, пики паводка с подтоплением прилегающих территорий здесь прогнозируются 21-22 августа. В дальнейшем ожидается спад воды. Во вторник пики паводка ждут на реке Уссури в Дальнереченском районе, при этом в нижнем течении реки Большая Уссурка в этом районе идет интенсивный спад воды, уровни понизились до неопасных отметок, а освобождение поймы реки от подтопления ожидается 22-23 августа.

В Приморье из-за паводков, по данным на понедельник, подтоплено более 500 частных домов в шести районах и свыше 1,4 тыс. придомовых территорий в пяти районах. В зоне подтопления оказались более 1,8 тыс. человек. В семи районах и городских округах введен режим ЧС. На 22 и 23 августа в Приморье синоптики снова объявили штормовое предупреждение, в разных районах региона ожидаются ливни, гроза, ветер скоростью до 15-20 м/с.